Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Вооружённые силы Украины готовы к проведению наступательных операций. Он добавил, что хотелось бы получить дополнительное вооружение от союзников, но ждать месяцы контрнаступление не может.
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Украинский президент обозначил явную проблему преимущества россиян в воздухе, из-за которой число украинских потерь может серьёзно возрасти. И, на удивление, он не призывал поставить американские истребители F-16, а сообщил о необходимости отправлять больше систем противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетных комплексов Patriot.
«Не знаю точно, сколько это займет времени и какую цену мы заплатим» - сказал Зеленский про контрнаступление.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление это не кино и он не знает, как обычные украинцы смогут его увидеть. Он уточнил, что как только украинская армия начнёт возвращать под свой контроль территории, тогда миру и станет понятно происходящее.
В Белом доме уже заявляли, что Соединённые Штаты Америки постарались удовлетворить все украинские потребности и сделали для этого всё необходимое.