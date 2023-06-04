«Не знаю точно, сколько это займет времени и какую цену мы заплатим» - сказал он.

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На порядок упала цена компа MSI на i7 12700

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Вооружённые силы Украины готовы к проведению наступательных операций. Он добавил, что хотелось бы получить дополнительное вооружение от союзников, но ждать месяцы контрнаступление не может.

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Украинский президент обозначил явную проблему преимущества россиян в воздухе, из-за которой число украинских потерь может серьёзно возрасти. И, на удивление, он не призывал поставить американские истребители F-16, а сообщил о необходимости отправлять больше систем противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«Не знаю точно, сколько это займет времени и какую цену мы заплатим» - сказал Зеленский про контрнаступление.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление это не кино и он не знает, как обычные украинцы смогут его увидеть. Он уточнил, что как только украинская армия начнёт возвращать под свой контроль территории, тогда миру и станет понятно происходящее.

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В Белом доме уже заявляли, что Соединённые Штаты Америки постарались удовлетворить все украинские потребности и сделали для этого всё необходимое.