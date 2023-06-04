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Зеленский заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
«Не знаю точно, сколько это займет времени и какую цену мы заплатим» - сказал он.
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Вооружённые силы Украины готовы к проведению наступательных операций. Он добавил, что хотелось бы получить дополнительное вооружение от союзников, но ждать месяцы контрнаступление не может.

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Украинский президент обозначил явную проблему преимущества россиян в воздухе, из-за которой число украинских потерь может серьёзно возрасти. И, на удивление, он не призывал поставить американские истребители F-16, а сообщил о необходимости отправлять больше систем противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«Не знаю точно, сколько это займет времени и какую цену мы заплатим» - сказал Зеленский про контрнаступление.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление это не кино и он не знает, как обычные украинцы смогут его увидеть. Он уточнил, что как только украинская армия начнёт возвращать под свой контроль территории, тогда миру и станет понятно происходящее.

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В Белом доме уже заявляли, что Соединённые Штаты Америки постарались удовлетворить все украинские потребности и сделали для этого всё необходимое.

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#россия #украина #зеленский
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nubanoid
09:19
😆😆 так и будет
Зеленский заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Andrew Popov
09:17
Что-то тут укропейцы, укроботы, хохлоботы эфир засерают. Плохо у них всё.
ВКС России нанесли массированный удар крылатыми ракетами по средствам ПВО Украины
s0u1941
09:15
Чем это прорыв? Это такое же освещение, которое разработчики могли бы выставить вручную, но для облегчения их труда мы платим за лучи
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
Andrew Popov
09:15
Укропейка, это ты о своей украинской зловонной недоимперии или о реальной империи лжи и зла - США и Британии. Ты тоже с утра говна наелась? ----------------- Слава Дуркаїні! Хероям саван! Уркаїна це ...
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Andrew Popov
09:13
Укроп, ты опять с утра говна объелся? Слава Дуркаїні! Хероям саван! Уркаїна це Євжопа!
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Александр Шнейдер
09:12
Чушь
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Иван Кузнецов
09:03
Очевидно, что сейчас не время для переможного контрнаступу - надо выждать, пока земля подмерзнет...))
Зеленский заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Serguey Velgoosh
09:00
Welkill faggots and finish
Украина не сможет восполнить выбитые ЗРК Patriot, поскольку в мире дефицит этих систем
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