Советник американского президента считает, что от этого зависит положение Украины на переговорах.

Советник Президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN дал комментарий по поводу предстоящего украинского контрнаступления. Он считает, что оно сыграет существенную роль в определении положения Украины на переговорах с Россией, тем более Зеленский сам говорил о завершении конфликта только дипломатическим путём.

реклама

По словам американского чиновника, он верит в возвращение украинской армией стратегически важных территорий. Сколько таких будет и как скоро это произойдёт - зависит от развития события, когда украинцы начнут наступать. Он добавил, в штатах верят в успех Украины.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Стоит напомнить, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Вооружённых сил Украины к проведению контрнаступления. Он не видит смысла оттягивать время дальше, хотя это дало бы возможность получить больше снаряжения и сократить потери среди украинских военных. Между этим, была упомянута срочная необходимость систем противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетных комплексов Patriot.