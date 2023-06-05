Советник Президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN дал комментарий по поводу предстоящего украинского контрнаступления. Он считает, что оно сыграет существенную роль в определении положения Украины на переговорах с Россией, тем более Зеленский сам говорил о завершении конфликта только дипломатическим путём.
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По словам американского чиновника, он верит в возвращение украинской армией стратегически важных территорий. Сколько таких будет и как скоро это произойдёт - зависит от развития события, когда украинцы начнут наступать. Он добавил, в штатах верят в успех Украины.
Стоит напомнить, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Вооружённых сил Украины к проведению контрнаступления. Он не видит смысла оттягивать время дальше, хотя это дало бы возможность получить больше снаряжения и сократить потери среди украинских военных. Между этим, была упомянута срочная необходимость систем противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетных комплексов Patriot.