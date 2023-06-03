Представитель Белого дома добавил, что он не в курсе, когда украинская армия начнёт контрнаступление.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Соединённых Штатов Америки Джон Кирби заявил, что штаты сделали всё необходимое для удовлетворения потребностей украинской армии. Речь идёт не только о поставках оружия, но и боеприпасов, обучении военных.

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По словам Кирби, Белый дом не в курсе, когда украинцы планирует проводить свои наступательные операции и это зависит исключительно от них. Он уверен, что американское правительство сделало для этого всё возможное.

Джон Кирби добавил, что украинцам стоит готовится к динамичным боевым действиям, учитывая, что россияне будут как защищать, так и атаковать. Отдельное значение имеет готовность союзников продолжать стабильные поставки боеприпасов во время боёв.

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Соединённые Штаты Америки не поддержат прекращение огня, так как это означает фактическую заморозку конфликта с присвоением подконтрольных России территорий. В штатах не верят, что такой исход сможет решить конфликт, а лишь предоставит россиянам время на отдых, перевооружение и новые наступления.