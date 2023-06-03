Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Соединённых Штатов Америки Джон Кирби заявил, что штаты сделали всё необходимое для удовлетворения потребностей украинской армии. Речь идёт не только о поставках оружия, но и боеприпасов, обучении военных.
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По словам Кирби, Белый дом не в курсе, когда украинцы планирует проводить свои наступательные операции и это зависит исключительно от них. Он уверен, что американское правительство сделало для этого всё возможное.
Джон Кирби добавил, что украинцам стоит готовится к динамичным боевым действиям, учитывая, что россияне будут как защищать, так и атаковать. Отдельное значение имеет готовность союзников продолжать стабильные поставки боеприпасов во время боёв.
Соединённые Штаты Америки не поддержат прекращение огня, так как это означает фактическую заморозку конфликта с присвоением подконтрольных России территорий. В штатах не верят, что такой исход сможет решить конфликт, а лишь предоставит россиянам время на отдых, перевооружение и новые наступления.