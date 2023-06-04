Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Зеленский не понял суть заявлений Трампа о стремлениях завершить боевые действия за сутки
Он отметил, что Администрация Байдена помогла Украине больше, чем Трамп во время своего срока.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену

Вероятный кандидат в Президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что положит конец боевым действиям за 24 часа, то есть ещё до входа в Овальный кабинет. Такое заявление может означать, что он приостановит военную поддержку Украины, заставив украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

реклама

Как сообщил Зеленский в интервью The Wall Street Journal, он не понял суть заявлений Трампа о стремлениях завершить боевые действия всего за сутки. Однако украинский президент сразу отметил, что Администрация Байдена помогает украинскому правительству намного больше, чем это делал Трамп во время своего президентского срока.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Владимир Зеленский добавил, что он не знает как бы действовал Дональд Трамп в сложившейся ситуации, поэтому не может его судить. Стоит отметить, что, скорее всего, украинский президент произнёс это уточнение лишь чтобы заранее не портить с Трампом отношения, если он всё-таки одержат победу на президентских выборах 2024 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сша #зеленский #байден #трамп
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин в очередной раз подчеркнул, что в Бахмуте из ЧВК «Вагнер» остался только «Бибер» и «Долик»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель Су-35 ВКС РФ в воздушном бою поразил украинский самолёт - эти кадры попали на Видео
22
ЧВК "Вагнер" чуть не попала в ловушку с тоннами заряда пластида при выходе из Бахмута - Пригожин
22
ЧВК "Вагнер" обнаружили на пути своего следования сотни противотанковых управляемых мин
6
Украина не сможет восполнить выбитые ЗРК Patriot, поскольку в мире дефицит этих систем
25
ВКС России нанесли массированный удар крылатыми ракетами по средствам ПВО Украины
3
В сети появилось изображение графического процессора Intel Ponte Vecchio
3
На прощание с «зерновой сделкой» Москва потопила последний корабль украинских ВМФ
6
Президент Украины пожаловался на то, что за ЗРК Patriot выстроилась очередь
4
Уличные камеры сняли видео поражения западной системы ПВО в Киеве российской ракетой
20
Создана инновационная целлюлозная пленка, которая может пассивно охлаждать помещения
+
Leopard 2 подходят к линии фронта – Украина планирует совершить прорыв с помощью немецких танков
13
Российский Т-80БВ на "пистолетной дистанции" из засады поразил украинский танк пробив два слоя брони
5
Intel откроет в Южной Корее лабораторию по исследованиям в серверном сегменте
+
Армия РФ сможет уничтожить танковые бригады из немецких Leopard-2A4 даже при помощи старых Т-55
14
MSI представила PCI-E плату расширения, способную быстро заряжать смартфоны и даже ноутбуки
+
Почему у видеоарт NVIDIA больше жизненный цикл, и стоит ли покупать GeForce RTX 3060 в 2023 году
6
В сети появились подтвержающие фото Су-24 ВСУ с дальнобойными ракетами Storm Shadow
3
Стартовал предзаказ на Motorola Razr 40 и Razr 40 Ultra
+
ВМС Украины информирует о выходе носителей "Калибров" в Чёрное море и последующих ракетных ударах
2
Немецкая пресса: Германия сжигает резервы, экономика идёт ко дну, а элиты не ищут решения проблемы
5

Популярные статьи

Су-30МКИ с ядерными ракетами на борту готовы к битве с Китаем
28
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
34
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
20
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
84
На фоне СВО ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с двигателями АЛ-41Ф
6
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
111
Обзор и тестирование материнской платы VIA Epia-M, или о том кто придумал mini-ITX
2
Обзор планшета Blackview Tab 15 Pro – 4 динамика, поддержка LTE и чехол в комплекте
1
Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
+
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Робин Гудеичь
06:07
если это пиратство, то тогда эпал рэкетиры и вымогатели.
Названы главные причины ухода с Android на iOS
Робин Гудеичь
06:05
МБ раньше не парились, https://habr.com/ru/news/739096/ .
Названы главные причины ухода с Android на iOS
Михаил Авраменко
05:56
Китайский автоответчик: "Пожалуйста, оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас! Спасибо!"
Минобороны США заявили об отсутствии возможности установить диалог с властями КНР
Дмитрий
05:45
Фишка в том чтобы напихать в материнку самое передовое. и она была актуальна лет 5. Я помню на 2011в3 были такие матери. туда пихали sata экспресс всякие U2 и даже USB type c в 2016 году. конечн...
Существующие материнские платы будут поддерживать Intel Core 14-го поколения
Tyrannos
05:36
Памяти в средний сегмент не забудьте, а то 8гб ,не комельфо,жмоты.
Выходящая в следующем году линейка GeForce RTX 5000 отправит GeForce RTX 4090 на свалку истории
Сергей Владимирович
05:35
Естественно, автор беспокоится за экономику Германии. Потому что автор с Украины! Это ж Зелот - его тут все знают. Беспокоится за экономику страны - кормилицы.
Немецкая пресса: Германия сжигает резервы, экономика идёт ко дну, а элиты не ищут решения проблемы
Иван Островский
05:29
"Отметим, что жизненный цикл смартфонов под операционной системой Android не превышает 3 года" - лютый звиздеж. У серьезных брендов типа Самсунга - 4 года обновления ОС и 5 лет обновления безопасности
Xiaomi назвала 58 смартфонов, которые завершили жизненный цикл и не получат MIUI 14 на Android 13
Gringo
05:29
Не думаю, что конфликт разрешился. Больше похоже на временное затишье. Скорее всего дальше градус разборок будет лишь нарастать. Особенно на фоне неутешительных новостей с фронта.
Пригожин: конфликта между ЧВК "Вагнер" и командованием "Ахмата" больше нет
Spider Jerusalem
05:24
у меня palit 3080 gamig oc 12gb, никаких нагревов и проблем, но с тем что гигабайт очень греются, это да. До этого была 2070 super, очень грелась , но как оказалось это дело в корпусе.
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
Alexbatz
05:16
Этот корабль принимал участие в боевых действиях - уничтожен как военный объект. И да, кстати: украинский корабль - иди нах...
На прощание с «зерновой сделкой» Москва потопила последний корабль украинских ВМФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем