Вероятный кандидат в Президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что положит конец боевым действиям за 24 часа, то есть ещё до входа в Овальный кабинет. Такое заявление может означать, что он приостановит военную поддержку Украины, заставив украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.
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Как сообщил Зеленский в интервью The Wall Street Journal, он не понял суть заявлений Трампа о стремлениях завершить боевые действия всего за сутки. Однако украинский президент сразу отметил, что Администрация Байдена помогает украинскому правительству намного больше, чем это делал Трамп во время своего президентского срока.
Владимир Зеленский добавил, что он не знает как бы действовал Дональд Трамп в сложившейся ситуации, поэтому не может его судить. Стоит отметить, что, скорее всего, украинский президент произнёс это уточнение лишь чтобы заранее не портить с Трампом отношения, если он всё-таки одержат победу на президентских выборах 2024 года.