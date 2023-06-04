Он отметил, что Администрация Байдена помогла Украине больше, чем Трамп во время своего срока.

Вероятный кандидат в Президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что положит конец боевым действиям за 24 часа, то есть ещё до входа в Овальный кабинет. Такое заявление может означать, что он приостановит военную поддержку Украины, заставив украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

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Как сообщил Зеленский в интервью The Wall Street Journal, он не понял суть заявлений Трампа о стремлениях завершить боевые действия всего за сутки. Однако украинский президент сразу отметил, что Администрация Байдена помогает украинскому правительству намного больше, чем это делал Трамп во время своего президентского срока.

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Владимир Зеленский добавил, что он не знает как бы действовал Дональд Трамп в сложившейся ситуации, поэтому не может его судить. Стоит отметить, что, скорее всего, украинский президент произнёс это уточнение лишь чтобы заранее не портить с Трампом отношения, если он всё-таки одержат победу на президентских выборах 2024 года.