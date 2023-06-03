Неделю назад была информация от издания The Wall Street Journal, что специальный представитель от Китая Ли Хуэй во время дипломатической поездки в страны Европы, призвал европейцев дать возможность России сохранить присоединенные регионы. В Украине обозначили, что эти слова не соответствуют реальности.
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В этот раз «Голос Америки» пишет, что китайский дипломат призвал западные страны прекратить поставки оружия на поле боя, иначе напряжённость конфликта будет только возрастать. Такое заявление связано с наращиванием военных поставок на фоне подготовки к контрнаступлению.
Уже в Пекине во время пресс-конференции Ли Хуэй сообщил, что Китай сделает всё необходимое для ослабления напряжённости ситуации в Украине. Он также опроверг информация от иностранных изданий, что предлагал заморозить конфликт с сохранением украинских территорий под контролем России.
В любом случае, прекращение поставок вооружения для украинской армии означает только поражение, ведь итак слабый оборонно-промышленной корпус Украины после проведённых обстрелов фактически не существует.