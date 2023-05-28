Не так давно издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, опубликовало информацию о том, что специальный представитель Китая Ли Хуэй, ответственный за урегулирование украинского конфликта, во время своего пребывания в Европе озвучил ультимативную идею передать России подконтрольные ей украинские территории, немедленно завершив активную фазу боевых действий.
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Однако Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опровергнул эту информацию. По его словам, как только ему стало известно о статье The Wall Street Journal, он связался с европейскими коллегами в странах, которые посещал Ли Хуэй, и ни один из дипломатов не подтвердил призывы китайского дипломата передать России украинские территории,
Украинский министр отметил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем при соблюдении трёх базовых принципов:
- исключительное взаимное уважение к территориальной целостности;
- никакие инициативы, предусматривающие какие-либо юридические или фактические территориальные уступки Украины;
- никакого замораживания конфликта;
Он добавил, что никто не собирается решать какие-либо вопросы по Украине без участия действующего украинского правительства.