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WSJ: Спецпредставитель Цзиньпиня призвал Европу дать России сохранить присоединенные территории
Встретили его в европейских странах не очень гостеприимно.
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Специальный представитель Китайской Народной Республики Ли Хуэй, назначенный в конце апреля главой делегации по урегулированию российско-украинского конфликта, совершил визит в ряд европейских стран. В их числе Варшава, Берлин, Париж и Брюссель.

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Как пишет издание The Wall Street Journal, китайский дипломат активно агитировал европейских политиков убедить Украину в необходимости прекращения огня, дав возможность России оставить за собой контроль над всеми подконтрольными украинскими территориями. 

Ли Хуэй призвал европейские страны сохранить свою автономию, представив Китай как экономическую альтернативу для европейцев вместо Соединённых Штатов Америки. Конечно, предложение крайне сомнительное, ведь китайский дипломат попросту предложил Европе сменить одну сферу влияния на другую.

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В издании отмечают, что китайского дипломата встретили не очень гостеприимно. Европейские чиновники были удивлены его высказываниями и поставили под сомнение способность Китая принимать участие в урегулировании украинского конфликта из-за отсутствия объективного взгляда на ситуацию. Европейцы объясняют, что поддерживают позицию Вашингтона касаемо украинского конфликта, так как считают его завершение возможным только при выводе российских войск. В то же время европейские дипломаты выразили свою обеспокоенность о возможных связях китайского лидера Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным.

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#россия #украина #сша #китай #европа #ли хуэй
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