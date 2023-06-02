От этого уже пострадало 30 белокожих мужчин.

Британское издание Sky News пишет, что в их распоряжении имеется информация, свидетельствующая о пренебрежении кадрами в виде белокожих мужчин при поиске лётчиков в британскую авиацию. Им предпочитают национальные и гендерные меньшинства, то есть женщин и афроамериканцев. Запрет вступил в силу в августе 2022 года без официального оглашения, но с имеющимися инструкциями у центров кадрового обеспечения.

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По данным издания, от такой «толерантной реформы» пострадало 30 мужчин-пилотов, которым отказали в трудоустройстве, ссылаясь на желание разбавить состав британской авиации новыми цветами. Предполагается, что пострадавшим выплатят по 5 тысяч фунтов стерлингов компенсации.

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Издание винит во всём главу Королевских Военно-воздушных сил Майкла Уигстона, который, по их мнению, затеял всё это разнообразие среди подчинённых в целях популизма, чтобы угодить современной повестке и заодно поднять свою репутацию. Sky News призывают британского офицера перестать «калечить» британскую авиацию для собственного пиара.