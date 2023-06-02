В первом же дне лета Президент Украины Владимир Зеленский посетил саммит Европейского политического сообщества, организованный в Молдове. Он встретился с рядом европейских политиков, в том числе сербским президентом Александром Вучичем и молдавским Майей Санду.
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Украинским президентом была упомянута судьба Приднестровья, в которой, как он считает, одну из главных ролей примет Украина. Связано это с тем, что страны имеют общие границы. Он заявил, что если те, кто живут или служат в Приднестровье, захотят жить - выедут из страны. Зеленский добавил, что заказывать такси им не будет, так как кто хочет жить, всегда находит выход.
Стоит отметить, что на украинско-приднестровской границе сконцентрирована украинская группировка войск численностью в 10 - 20 тысяч военнослужащих. Молдавские власти исключали возможность вмешательства Украины в урегулирование ситуации с Приднестровьем, отдавая приоритет мирному решению по региону. В то же время украинские власти сообщали о готовности решения ситуации военным путём, если молдавское правительство будет к этому готово.