Это была ответная реакция на слова Пригожина.

Не так давно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тонко намекнул на бесполезность чеченских подразделений, в частности «Ахмата», на что получил претензию от депутата Государственной думы Адама Делимханова, представляющего Чеченскую республику.

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Чеченский политик записал видеобращение, где сказал Пригожину о его непонимании чем занимаются на самом деле бойцы «Ахмат», добавив, что он и не должен понимать этого. Делимханов предложил российскому бизнесмену уладить все разногласия, организовав встречу «лицом к лицу»

Адам Делимханов не упустил возможность указать на недостатки Пригожина, назвав из-за его медийной популярности блогером, который орёт на всех мир о проблемах. Чеченец также отметил, что он в курсе сколько Пригожин положил людей на Бахмутском направлении за 7 - 8 месяцев, обвинив его как руководителя этого процесса.

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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов присоединился к словам своего земляка. Он объяснил, что чеченские военные тоже имели проблемы, но не кричали об этом. Даудов возмущён и высказываниями Пригожина насчёт необходимости «кого-то расстрелять», за что, по его мнению, во Вторую мировую войну уже поставили бы к стенке.