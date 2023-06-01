Не так давно пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина обратился к Украине и украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием извиниться перед их страной за Волынскую резню, организованную Украинской Повстанческой Армией и Организацией Украинских Националистов(М) в 1943 - 1944 годах.
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Он добавил, что Польша хочет услышать лишь признание вины и извинение за содеянное, получив ответную реакцию на аналогичные военные преступления со стороны поляков к украинцам, в которых они покаялись.
Первая польская коммерческая радиостанция RMF FM, ссылаясь на свои источники в польском ведомстве, сообщает об отправлении польского дипломата в так называемый «бессрочный отпуск», откуда вполне вероятно, что он уже не вернётся на свою должность. В польском министерстве же объясняют, что отпуск Лукаша Ясина был давно уже запланирован и не связан с его высказываниями.
Украинский посол в Польше Василий Зварыч отреагировал на заявления своего коллеги, заявив, что любые попытки навязать украинскому президенту или Украине действия по отношению к украинско-польскому прошлому, являются неприемлемыми и досадными.