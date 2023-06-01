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The Times: Организация «Свобода России» набирает тысячи людей для атаки на Москву

Пока диверсанты ограничиваются атаками на российские границы.
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Британское издание The Times опубликовало статью, основываясь на источник информации в виде спикера Легиона «Свобода России» по прозвищу «Цезарь», который подробно рассказал о амбициях украинских диверсионных групп на российских территориях. Вышеуказанная организация была замешена в проникновениях на территорию Белгородской области.

По словам диверсанта, члены его организации продолжат устраивать налёты на российские границы, пока не соберут достаточно сил для атаки на Москву. Он отмечает, что в распоряжение бойцов имеются миномёты, бронемашины, «стингеры», переносные противотанковые комплексы и очень эффективные разведывательные беспилотные летательные аппараты. В организации насчитывается от 500 до 1 000 бойцов, но операции кадрового пополнения продолжаются.

По словам Цезаря, в отличие от ЧВК «Вагнер», его организация не является частной военной компанией, а все участники имеют российское гражданство, хотя некоторые действительно служили в Вооружённых силах Украины. Основной своей целью они ставят изменение власти, на которое, впрочем, и намёка нет.

*Организация Легион «Свобода России» признана террористической организацией на территории России.

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