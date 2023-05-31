Инициатором делопроизводства является украинский депутат.

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Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал в своём Telegram канале информацию о том, что вскоре украинские спец. службы займутся расследованием факта государственной измены со стороны украинского президента Владимира Зеленского и его команды. Депутат стал инициатором делопроизводства, неоднократно подавав заявления в украинский суд.

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Киевский суд обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело о возможной государственной измене со стороны украинского президента. До этого правоохранительный орган отказывал депутату в делопроизводстве по его ходатайству.

По словам украинского депутата, Зеленский замешан в ряде назначений, в том числе главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, его заместителя Романа Машовца, бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, которые, по его мнению, являются агентами Федеральной службы безопасности России.

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Гео Лерос добавил, что не позволит украинскому президенту и его команде совершать преступления против украинского народа, развивая в стране российские агентурные сети.