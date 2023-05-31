Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал в своём Telegram канале информацию о том, что вскоре украинские спец. службы займутся расследованием факта государственной измены со стороны украинского президента Владимира Зеленского и его команды. Депутат стал инициатором делопроизводства, неоднократно подавав заявления в украинский суд.
реклама
Киевский суд обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело о возможной государственной измене со стороны украинского президента. До этого правоохранительный орган отказывал депутату в делопроизводстве по его ходатайству.
По словам украинского депутата, Зеленский замешан в ряде назначений, в том числе главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, его заместителя Романа Машовца, бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, которые, по его мнению, являются агентами Федеральной службы безопасности России.
Гео Лерос добавил, что не позволит украинскому президенту и его команде совершать преступления против украинского народа, развивая в стране российские агентурные сети.