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США осудили атаку украинских дронов на Москву
Но считает, что Кремль сам в этом виноват.
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Представитель Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки при Белом доме сообщил, что вчера произошла 17-я по счёту воздушная атака российских ракет по Киеву. Она совпала с украинской атакой беспилотными летательными аппаратами, которые задели Москву.

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Американский чиновник отметил, что штаты продолжают собирать информацию о произошедшей ситуации и совсем не поддерживают атаки по российским территориям, допуская лишь по тем, где идут боевые действия. В то же время в Белом доме уточняют, что Россия сама виновата в произошедшем и Кремль в любую минуту может остановить конфликт, выведя войска с украинских территорий.

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Ранее Соединённые Штаты Америки осудили проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области, напомнив, что штаты просили украинское правительство не использовать американскую технику в проводимых атаках на российских территориях. Тогда была информация о том, что диверсанты бросили в Белгородской области поставленные украинской армии броневики Humvee и International MaxxPro.

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#россия #украина #сша #москва
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