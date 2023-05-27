Поэтому подтвердить использование украинскими диверсантами американской техники в Пентагоне не могут.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, он же глава Генштаба Соединённых Штатов Америки, выступил на брифинге, где заявил о невозможности подтвердить использование американской техники украинскими подразделениями, в том числе во время проникновения диверсантов на территорию Белгородской области.

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Как объяснил представитель Пентагона, он не может с точностью в эту минуту рассказать, использовалось ли американское вооружение на российских территориях. Однако он добавил, что Пентагон просил украинское правительство не использовать поставленное штатами вооружение в прямых атаках на Россию.

Марк Милли уточнил, что на текущий момент идёт битва за освобождение украинских территорий, где украинцы должны иметь стимул вернуть свои государственные границы 1991 года, а не разжигать войну между Соединёнными Штатами Америки и Россией.

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Дело в том, что лица, причастные к проникновению на территорию Белгородской области, неоднократно демонстрировали использование американской техники. По данным российской стороны, при отступлении диверсанты бросили на российских территориях бронеавтомобили Humvee и International MaxxPro.