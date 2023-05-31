Сербский президент гордится независимостью своей страны.

Президент Сербии Александр Вучич во время телеэфира канала TV Pink заявил, что гордится своей страной, которая ведёт собственную политику и остаётся независимой. Стоит отметить, что сербское правительство не поддержало антироссийские санкции.

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По словам сербского президента, Сербия - свободная страна, которая никогда не была российской губернией и никогда ей не станет. Однако и американской колонией, точно также как и европейской, становится не желает.

Александр Вучич гордится тем, что Сербия остаётся единственной страной в Европе, которая на протяжение 1 года и 4 месяцев придерживается своей политики вопреки тяжелейшему иностранному давлению.

При этом сербский президент раскритиковал оппозицию, которая осуждает его из-за малого количества визитов в Россию и неустановленных тесных отношений со страной. Он объяснил, что те, кто так говорят, совсем е понимают последствий.

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На текущий момент Совет национальной безопасности Сербии имеет утверждённое решение, по которому сербское правительство не вправе присоединятся к каким-либо антироссийским санкциям, инициируемых Соединёнными Штатам Америки или европейскими странами.