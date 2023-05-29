Конгрессмены нашли компромисс с Белый домом.

В 2023 году Соединённые Штаты Америки упёрлись в потолок государственного долга и американский президент Джо Байден изначально не смог договориться с Конгрессом о повышении этого потолка, из-за чего появился серьёзный риск объявления штатами дефолта. В Конгрессе были согласны повысить потолок госдолга только при сокращении расходов, но это пошло бы в ущерб экономических, социальных и других проектов, предусмотренных американским правительством.

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Окончательной датой дефолта было названо 5 июня, именно к этому времени Соединённые Штаты Америки должны были урегулировать вопрос государственного долга, чтобы не обрушить экономику страны. Спустя долгие споры, Байден сообщил о достижении компромисса между Белым домом и Конгрессом. Он уточнил, что: «Соглашение представляет собой компромисс, а это означает, что не все получают то, что хотят»

Учитывая сказанные американским президентом слова по оптимизации расходов, можно сделать вывод, что всё-таки Белый дом пошёл на уступки Конгрессу и готов сократить социальное обеспечение. Он уточнил, что защита важнейших программ для работающих людей продолжиться. Скорее всего, идёт речь о сокращении пособий и льготных программ для безработных, бездомных и других уязвимых слоёв населения, которым обычно пытается угодить Демократическая партия.

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Республиканец Кевин Маккарти, занимающий должность спикера Палаты представителей Конгресса сообщил, что впереди ещё много работы, но достигнутый с Белым домом компромисс - достойный американского народа.