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Министерство финансов США отодвинуло крайний срок дефолта - Reuters
Предполагалось, что дефолт могут объявить 1 июня, но теперь речь о 5 июне.
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Издание Reuters, ссылаясь на заявление Министра финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен, опубликовало информацию о сдвижении сроков потенциального объявления американским правительством дефолта по государственному долгу.

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Изначально предполагалось, что штаты объявят дефолт уже 1 июня, ведь у них было время решить вопрос государственного долга ещё с зимы 2023 года. Однако теперь сроки немного сдвинулись и дефолт могут объявить 5 июня.

По словам американского министра, её ведомство продолжит осуществлять выплаты по социальной поддержке граждан. В первые дни июня будет направлено 130 миллиардов долларов на выплату пенсий ветеранам, владельцам медицинской страховки Medicare, а также получателям социального обеспечения.

Джанет Йеллен добавила, что её министерство предприняло чрезвычайную меру по обмену двух миллиардов долларов казначейских ценных бумаг Фондом пенсионного обеспечения государственных служащих и инвалидов и Федеральным финансовым банком, чтобы отсрочить дефолт.

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Reuters отмечает, что если Конгресс не найдёт способ повысить потолок государственного долга до 5 июня, то американское правительство будет вынуждено объявить дефолт, что повлечёт за собой тяжкие последствия для американской экономики.

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