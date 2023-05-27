Интерес этой встречи заключается в разных позициях политиков касаемо украинского вопроса.

Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон известен тем, что неоднократно выражал слова поддержки в адрес Украины, посещал украинское государство, оказывал реальную помощь украинской армии и имел дружественные отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским. В свою очередь, возможный кандидат на пост Президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп является полной его противоположностью, ведь готов пойти на решение украинского конфликта и на российских условиях.

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Как пишет издание Politico, ссылаясь на пресс-секретаря Джонсона, в Техасе произошла встреча двух политиков. В четверг состоялся ужин Джонсона с Трампом, а в меню у них были переговоры по Украине. Уточняется, что бывший британский премьер хотел убедить Трампа в необходимости дальнейшей военной поддержки Украины и важности украинской победы.

Издание Politico отмечает, что отношения между Трампом и Джонсоном в последнее время не складывались из-за разных позиций. Хотя когда-то ещё Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп называл Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «другом» и «британским Трампом»

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В прошлом месяце Трамп в интервью GB News заявил, что тогдашнее правительство Джонсона заняло крайне левый уклон.