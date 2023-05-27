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«Русский добровольческий корпус» посоветовал не пересекать российско-украинскую границу

Иначе нарушитель может быть схвачен погранслужбой ФСБ.
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В Telegram канале Baza появилась информация о задержанном 19-летнем мужчине из Бурятии, который пытался пересечь границу с Украиной, чтобы примкнуть к организации «Русский добровольческий корпус», известной по своему проникновению на территорию Белгородской области. Он признался, что не согласен с политикой действующих властей и симпатизирует украинским диверсантам.

По словам мужчины, после отправки заявления ему предоставили два варианта: либо совершить какой-либо поджог на территории России, либо выехать на украинские территории и принять участие в боевых действиях. Решив отправиться в Украину, ему якобы прислали вариант, где содержались рекомендации по пересечению границы с двумя вариантами: законным - самолётом через Казахстан и Молдову, незаконным - просто пересечь границу в Брянской области. Судя по тому, что несостоявшегося диверсанта задержали, выбран он второй вариант.

Telegram канал «Русский добровольческий корпус» опровергнул информацию, заявив, что не имеет отношения к данному инциденту. Диверсанты посоветовали россиянам самостоятельно не пересекать российско-украинскую границу, так как их в лучшем случае могут схватить сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности России.

*Организация «Русский добровольческий корпус» признана террористической организацией на территории России.

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Теги

россия украина брянская область русский добровольческий корпус
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