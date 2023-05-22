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В Госдуме заявили о необходимости Польши вернуть обретённые территории и выплатить 750 млн. $
Связано это с желанием поляков взыскать репарации с России за оккупацию Польши.
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Министерство иностранных дел Польши активно прорабатывало вопрос взыскания репараций с Германии за оккупацию польских территорий во время Второй мировой войны. Как оказалось позже, если всё же немцы согласятся выплатить колоссальную сумму в 1,32 триллиона долларов полякам, то они придут к России, как к наследнику Советского союза и одному из подписантов пакта Молотова - Риббентропа, с аналогичным требованием.

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На такое заявление со стороны польских чиновников в России отреагировали, заранее отказав в выплате каких-либо репараций и обвинив Польшу в оскорблении роли Советского союза, освободившего польские земли от Третьего рейха.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что на самом деле это Польша обязана выплатить Москве 750 миллиардов долларов за послевоенное восстановление страны, а также вернуть обретённые в ходе Второй мировой войны территории. В счёт вошли закрытые русские школы, снос памятников советским солдатам и другие моменты.

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Заодно российский чиновник предложил запретить проезд польских грузовиков по территории России, тем самым заставив их перегружать товары российским транспортным компаниям. По его подсчётам, в таком случае поляки получат издержки на сумму 8,5 миллиардов евро.

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#россия #польша #госдума
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