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В Минобороны Украины опровергли слухи о смерти Залужного
Их подогрел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
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В последнее время в сети распространились слухи о возможной гибели Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, который достаточно долго не появляется на публике и в информационном пространстве.

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Их подогрел и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который сообщил, что в момент нахождения Залужного в зоне досягаемости бойцов частной военной компании, ими были выполнены мероприятия, итоги которых остаётся неизвестными.

Однако спикер Министерства обороны Украины Анна Маляр опровергла гибель Главнокомандующего украинской армии. Она считает, что всё это информационная волна, направленная на деморализацию украинского населения, которая как никогда актуальна из-за тяжёлой обстановке на Бахмутском направлении, где деморализация даже нескольких украинских военных имеет значение. По её словам, Залужный исполняет свои обязанности на рабочем месте и они только что общались.

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Стоит напомнить, что когда-то пропажа Министра обороны России Сергея Шойгу из информационного пространства тоже была воспринята украинцами как его возможная ликвидация.

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#россия #украина #залужный
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