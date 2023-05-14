Наблюдающие во всём миром за боевыми действиями на украинских территориях так или иначе ожидают первых шагов весеннего контрнаступления, которое вскоре может именоваться как летнее, ведь до конца весны осталось всего полмесяца. Именно об этих первых шагах заговорил Президент Украины Владимир Зеленский.
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Украинский президент, находясь в Италии, ответил журналистам на вопрос о начале контрнаступления. По его словам, украинская армия активно готовится, но откровенность украинских чиновников о наступательных операциях не поможет, а наоборот будет мешать.
Несмотря на это, Зеленский упомянул первые очень серьёзные шаги, которые можно будет увидеть уже в скором времени. Указывать точную дату и место наступления он, конечно же, не будет. При этом политик добавил, что Россия обязательно почувствует начало контрнаступления украинской армии.
Ещё в конце апреля Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что подготовка к контрнаступлению находится на финишной прямой. Тогда он упомянул, что украинские военные ждут сигнала от командования и благоприятной погоды.