После прошедшей в Стокгольме неформальной встречи Министров иностранных дел стан-участников Европейского союза, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на брифинге, где прокомментировал развитие отношений Китая и Европы.
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По словам Борреля, Пекин обязан сыграть свою роль в решении украинского конфликта как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а если быть конкретнее, то повлиять на Россию, чтобы она вывела свои войска с территорий Украины.
В противном случае, европейский дипломат считает, что отношения между Европейским союзом и Китаем ухудшатся и в дальнейшем не смогут развиваться. Жозеп Боррель отмечает, что китайским властям необходимо понять важность завершения боевых действий, представляющих угрозу украинской государственности.
Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Китай потерял свою возможность стать посредником в решении украинского конфликта. Связано это с тем, что «китайская нейтральность» на самом деле имеет пророссийский уклон.