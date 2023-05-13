Пекин должен сыграть свою роль как постоянный член Совбеза ООН, иначе отношение между Китаем и Евросоюзом не смогут развиваться.

После прошедшей в Стокгольме неформальной встречи Министров иностранных дел стан-участников Европейского союза, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил на брифинге, где прокомментировал развитие отношений Китая и Европы.

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По словам Борреля, Пекин обязан сыграть свою роль в решении украинского конфликта как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а если быть конкретнее, то повлиять на Россию, чтобы она вывела свои войска с территорий Украины.

В противном случае, европейский дипломат считает, что отношения между Европейским союзом и Китаем ухудшатся и в дальнейшем не смогут развиваться. Жозеп Боррель отмечает, что китайским властям необходимо понять важность завершения боевых действий, представляющих угрозу украинской государственности.

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Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Китай потерял свою возможность стать посредником в решении украинского конфликта. Связано это с тем, что «китайская нейтральность» на самом деле имеет пророссийский уклон.