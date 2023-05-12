Региональные власти Забайкальского края объявили о выплатах для российских военнослужащих, уничтоживших или захвативших западные танки M1 Abrams и Leopard 2. Уточняется, что неважно как передадут данные о выполнении работы на поле боя, выплата будет предоставлена в любом случае.
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Денежные выплаты для военных начинаются от суммы 300 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Например, больше всего оценивают немецкий танк Leopard 2, за уничтожение которого платят один миллион рублей, а за захват целых три миллиона рублей. В то же время уничтоженный американский M1 Abrams оценивают в 100 - 500 тысяч рублей, захваченный в 300 тысяч - 1,5 миллионов рублей. Странно, что американский танк стоит дешевле немецкого, ведь их у украинской армии будет меньше, чем «леопардов»
В любом случае, американские танки на текущий момент не поставлены украинской армии и по заявлениям Киева, вряд ли смогут принять участие в контрнаступление, так как их доставят как минимум в середине лета.
Это не первый случай, когда компании или региональные власти обещают военным из региона «премиальные» по факту выполнения работы.