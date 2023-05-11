«И надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас» - считает экс-глава «Роскосмос»

Дмитрий Рогозин, являющийся экс-главой «Роскосмос» и бывшим заместителем председателя российского правительства, ныне возглавляющий группу военных советников «Царские волки», рассказал о необходимости проведения второй волны мобилизации.

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В интервью радиостанции «Говорит Москва» Рогозин заявил, что «мы не можем здесь действовать каждый сам за себя» и «враг намного сильнее нас», поэтому необходимо мобилизация, причём одной прошедшей волны не хватает. Он объясняет это тем, что личный состав ранят и убивают, а пополнений нет.

По мнению экс-главы «Роскосмос», есть вариант избежать мобилизации с помощью «колоссального резерва», который есть у страны. Рогозин называет таковым добровольцев, из которых можно сформировать отдельную добровольческую армию и направить её на самый опасный и более правильный участок фронта в зависимости от решения военного командования.

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Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил о неактуальности вопроса второй мобилизации в Кремле. В конце марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский тоже сообщал о достаточном количестве личного состава для выполнения боевых задач.