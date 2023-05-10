Цель украинской армии - подорвать морально-волевой дух российских граждан.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз высказался насчёт украинского контрнаступления. Он объяснил, что контрнаступление украинской армии не стоит рассматривать как решающую битву, это будет лишь ряд предпринятых мер.

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По его словам, контрнаступление является вопросом не недели или даже месяца, а лишь понесёт за собой многие событие, какие-то из них могут быть удачными, а какие-то не очень. Подоляк отметил, что основная задача Вооружённых сил Украины - подорвать морально-волевой дух российских граждан. Он уточнил, что процесс уже запущен и россияне начали активнее критиковать свою власть.

Что насчёт ожиданий полномасштабного наступления, то тут Подоляк развеял надежды украинцев. Он говорит, что в представлении общественности украинское контрнаступление может быть выглядеть как «большая битва за Средиземье» из «Властелина колец», где одна битва за Гондор всё решит, но на деле всё не так, ведь интенсивность и масштаб боевых действий значительно возрос.

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Упоминается и то, что Россия вкладывает в конфликт большое количество ресурсов, включая людские, поэтому так просто вернуть под контроль целый регион не получится.