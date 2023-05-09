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Financial Times: Запад рассматривает введения санкций против Китая за помощь России
В частности речь о поставках электроники, используемой в военных целях.
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По сей день нет официально подтверждённого факта военных поставок китайского оружия в Россию, так как Китай активно избегает прямого вмешательства в военный конфликт. Несмотря на это, среди украинских союзников есть и те, кто всё-таки обвиняют китайцев в косвенном содействии украинской армии.

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Издание Financial Times пишет, что Европейский союз рассматривает введение санкций против семи китайских компаний из-за поставок электроники в Россию. Дело в том, что попавшие в руки россиянам китайские компоненты используют во всех целях, в том числе в военных, например при конструировании беспилотников. Раньше на месте китайских компонентов были американские или европейские, но 2022 год всё поменял.

Среди компаний, против которых рассматривают введения санкций, находятся King-Pai Technology, 3HC Semiconductors, Sinno Electronics и Sigma Technology. Все они специализируются в области электроники, производстве микрочипов и полупроводников.

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Financial Times подчёркивает, что такая мера может вызвать недовольство Пекина на фоне активного содействия европейцев Соединённым Штатам Америки, которые рассматривают Китай как оппонента.

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#россия #сша #китай #евросоюз
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