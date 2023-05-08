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Кадыров "по понятиям" попросил Вагнер не уходить из Бахмута и обещал создать хорошие условия
Хотя недавно их диалог был более дружественным.
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На фоне анонсированного Евгением Пригожиным 10 мая 2023 года отступления ЧВК «Вагнер» с позиций в Бахмуте, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разместить чеченский спецназ «Ахмат» в городе. Пригожин согласился на предложение Кадырова, заявив, что они будут находиться в городе до 9 мая, а после чеченцы дожмут оставшиеся 2 тысяч квадратных метров, контролируемых Вооружёнными силами Украины.

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Однако когда Министерство обороны России пошло на уступки, пообещав наладить поставки боеприпасов, дать волю бойцам частной военной компании и вернуть Сергея Суровикина в качестве «связывающего звена» между наёмниками и российским оборонным ведомством, то Евгений Пригожин согласился продолжить бои в Бахмуте.

Рамзан Кадыров выпустил обращение к Евгению Пригожину, где немного изменил свою риторику по сравнению с той, где он называл его «старшим братом»

В новом видеообращении чеченский лидер даёт указание Пригожину оставаться в обороне до тех пор, пока чеченцы не займут позиции наёмников. После «Ахмат» начнёт наступление и уже тогда определит, куда идти дальше «вагнеровцам». Кадыров подчеркнул, что Пригожин упоминал про соблюдение мужских правил, поэтому он ведёт разговор «по понятиям», а вскоре с ним свяжутся люди, которые объяснят ситуацию.

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В конце Рамзан Кадыров похвалил ЧВК «Вагнер» за успешное ведение боевых действий, отметив, что их знание местности поможет чеченскому спецназу.

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#россия #украина #бахмут #пригожин #чвк «вагнер» #кадыров
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