Частной военной компании дадут боеприпасы в необходимом количестве.

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Не так давно Евгений Пригожин объявил об уходе 10 мая ЧВК «Вагнер» с позиций в Бахмуте, которые будут переданы российской армии. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разместить в городе чеченский спецназ «Ахмат» и пошёл процесс согласования.

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Как сообщил Пригожин, частная военная компания всё-таки готова остаться в Бахмуте. По его словам, Министерство обороны России пообещало дать всё необходимое вооружение и боеприпасы наёмникам, а также решить вопрос с флангами, чтобы противник не наносил ударов по бойцам.

Помимо этого ЧВК «Вагнер» дали полномочия вести боевые действиям так, как они хотят - соответствующее боевое распоряжение выдано 7 мая. К тому же экс-командир российской армии Сергей Суровикин, которого Пригожин неоднократно хвалил, будет оказывать содействие частной военной компании. Он станет «связывающим звеном» между российским оборонным ведомством и ЧВК «Вагнер»

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Ранее была новость, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Хим передала артиллерийские снаряды ЧВК «Вагнер», предложив российского оборонному ведомству перенять эстафету.