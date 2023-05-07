Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Пригожин: ЧВК «Вагнер» остаются в Бахмуте, Минобороны пошли на уступки
Частной военной компании дадут боеприпасы в необходимом количестве.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Не так давно Евгений Пригожин объявил об уходе 10 мая ЧВК «Вагнер» с позиций в Бахмуте, которые будут переданы российской армии. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разместить в городе чеченский спецназ «Ахмат» и пошёл процесс согласования.

реклама

Как сообщил Пригожин, частная военная компания всё-таки готова остаться в Бахмуте. По его словам, Министерство обороны России пообещало дать всё необходимое вооружение и боеприпасы наёмникам, а также решить вопрос с флангами, чтобы противник не наносил ударов по бойцам.

Помимо этого ЧВК «Вагнер» дали полномочия вести боевые действиям так, как они хотят - соответствующее боевое распоряжение выдано 7 мая. К тому же экс-командир российской армии Сергей Суровикин, которого Пригожин неоднократно хвалил, будет оказывать содействие частной военной компании. Он станет «связывающим звеном» между российским оборонным ведомством и ЧВК «Вагнер»

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее была новость, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Хим передала артиллерийские снаряды ЧВК «Вагнер», предложив российского оборонному ведомству перенять эстафету.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #вагнер #бахмут #пригожин #чвк «вагнер»
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
101
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
73
ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
37
5 бюджетных видеокарт для Контр-Страйк и Дота 2 – сколько стоит билет в онлайн-шутеры и Мир танков
1
Asia Times: Зеленский подготовил план побега из Украины перед атакой дронов на Кремль
16
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
7
Дрон заснял Огненный ад в Бахмуте, происходящий над территорией, контролируемой ВСУ
1
За полгода Apple увеличила складские запасы продукции в полтора раза
2
В Одессе был замечен железнодорожный эшелон с зачехлёнными танками Leopard
1
Newsweek: военная авиация даст России преимущество перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ
7
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
11
Лавров заявил, что Россия ответит «конкретными действиями» на атаку беспилотниками по Кремлю
8
Мост, имевший прямое отношение к "дороге жизни" для ВСУ, уничтожен российской артиллерией
3
В Финляндии альтернативой российскому топливу стал итальянский мусор
4
Москву ожидает трехмесячный температурный армагеддон из-за самого жаркого лета за последние 150 лет
6
Counter-Strike: Global Offensive обновила собственный рекорд по «онлайну» — свыше 1,5 млн игроков
3
Американская разведка настаивает на необходимости тренировки ИИ на больших объёмах пользовательских данных
1
Кадыров предложил сменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте бойцами «Ахмат»
9
Адский огонь в Бахмуте: в Сети появились кадры применения зажигательных боеприпасов по кварталам города
6
В ряде населённых пунктов Запорожской области объявлена эвакуация населения
+

Популярные статьи

AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
11
Собираем "правильный" игровой компьютер для 2К без разгона и переплат за 85 000р
24
Вторая казнь Noctua
18
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
13
Чем заняться на Кубе летом 2023
18
Почему наступательная операция ВСУ может окончиться не начавшись, и когда США даст Киеву Abrams
11
Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
3

Сейчас обсуждают

Андрей Рукавишников
15:38
Как говорил Лёха кроссовок: да и в poт её е..
Radeon RX 6600 за 16000 руб с Aliexpress показала 60 FPS в Cyberpunk 2077 на впечатляющих настройках
seebox
15:33
так в том то и дело что термал райт не сколько не менее именитая фирма, просто ноктуа раскрутили тут на сайте, а так у них очень крутые вертушки, ещё в начале лет так 15-20 назад они били ноктуа д14 н...
Вторая казнь Noctua
Слава Асанов
15:32
Оркестр, Вас слушает весь Мир! Некоторые с ужасом!
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
seebox
15:31
Ну термал райт всегда был лучше чутучку, если отмотать на 15 лет назад, но тогда это была серебренная стрела, а сейчас даже морозный дух побеждает двуглавую ноктуа, впрочем не удивительно, спирит ещё ...
Вторая казнь Noctua
midinada
15:21
Бог услышал молитвы знающих людей. Теперь дело пойдет.
Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
kurar73
15:16
а ты хрущев ? отшлепаем по попе бандеровцев, подержим в тюрьме, покормим и отпустим, чтоб потом твои внуки опять воевали с ними? тупой предатель
Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
риkи тиkи
15:15
толсто
Пригожин: Бахмут будет взят силами чеченского подразделения «Ахмат»
Walsh code
15:11
Уборщики.
Производительность Intel Arc A380 с новыми драйверами выросла до 42% в некоторых играх
DeathWish
15:10
На взятки складским прапорам скинуться - тоже содействие. Хотя им не взятки раздавать, а разжаловать и на передок отправлять надо, или в тюрячку, за саботаж.
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
DeathWish
15:09
Хм... А как же "незаконный оборот оружия и боеприпасов", уже отменили? Т.е. я тоже могу прикупить что-нить полезное в наше неспокойное время?(сарказм) Да, относительно мирный эквип(форма, обувь, одеж...
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем