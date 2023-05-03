Пригожин с ней согласился, отказавшись от своих слов.

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Вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что артиллерийские силы частной военной компании уничтожили на Бахмутском направлении бронеавтомобиль, где предположительно был генерал-майор украинской армии Игорь Танцюра, занимающий должность командующего Территориальной обороной Украины.

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Однако украинское военное командование опровергло информацию, заявив, что не собирается комментировать вбросы вражеской пропаганды. Позже официальный комментарий дав руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил Территориальной обороны Вооружённых сил Украины Алексей Дмитрашковск, присоединившийся к позиции коллег по службе. Гибель Игоря Танцюры опровергли и ряд украинских средств массовой информаций, сославшихся на свои источники в военных кругах.

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Чтобы не получить критики в лицо за дезинформацию, Пригожин опубликовал видео уничтожения броневика, добавив, что сейчас уточняется информацию о гибели украинского генерала. Позже основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал украинские опровержения словами: «Что же, будем работать дальше»