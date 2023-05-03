Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия может объявить очередной «жест доброй воли» с оставлением подконтрольных украинских территорий, если столкнётся с крупной техногенной катастрофой на территории своей страны.
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Украинский министр объясняет, что если вдруг на российских территориях возникнет какая-то проблема катастрофического вида, например что-то произойдёт с электростанциями, гидроэлектростанциями или даже атомными электростанциями, а также возникнет риск для населения, то российское правительство может вывести часть войск для аккумуляции ресурсов, в том числе солдат.
Резников намекнул и растущее в России партизанское движение, которое могло бы в этом посодействовать. По всей видимости, даётся явный намёк на диверсионные работы внутри российских территорий, на которые закрывать глаза станет невозможно.
Глава украинского оборонного ведомства по своим наблюдениям видит, что россияне всё чаще говорят о желании увидеть скорое завершение активной фазы боевых действий, а на российских интернет-ресурсах становится всё больше призывов перейти в оборону для удержания новоприбывших территорий.