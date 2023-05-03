Украинский министр оборонного ведомства считают, что техногенная катастрофы могла бы отвлечь россиян.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия может объявить очередной «жест доброй воли» с оставлением подконтрольных украинских территорий, если столкнётся с крупной техногенной катастрофой на территории своей страны.

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Украинский министр объясняет, что если вдруг на российских территориях возникнет какая-то проблема катастрофического вида, например что-то произойдёт с электростанциями, гидроэлектростанциями или даже атомными электростанциями, а также возникнет риск для населения, то российское правительство может вывести часть войск для аккумуляции ресурсов, в том числе солдат.

Резников намекнул и растущее в России партизанское движение, которое могло бы в этом посодействовать. По всей видимости, даётся явный намёк на диверсионные работы внутри российских территорий, на которые закрывать глаза станет невозможно.

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Глава украинского оборонного ведомства по своим наблюдениям видит, что россияне всё чаще говорят о желании увидеть скорое завершение активной фазы боевых действий, а на российских интернет-ресурсах становится всё больше призывов перейти в оборону для удержания новоприбывших территорий.