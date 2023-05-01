Это дало бы возможность противодействовать украинским атакам.

В последнее время участились атаки украинской армии на стратегическую инфраструктуру России в Крыму. Одна из таких - недавний крупный пожар на нефтебазе в Севастополе. Большая часть таких атак проводят из Одессы, к тому же через портовой город вывозят украинское зерно, но близкая ситуация к разрыву «Зерновой сделки» по сути оставляют для украинского правительства только одну выгоду из черноморского побережья - плацдарм для нанесения атак.

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Вполне вероятно, что Россия могла задуматься над возвращением контроля острова Змеиный, чтобы контролировать ситуацию в Одессе. Стоит напомнить, что ранее остров был сдан в рамках так называемого «жеста доброй воли», хотя по сути украинская армия вела регулярные атаки по российским позициям, проводила высадки и уничтожала завезённые системы противовоздушной обороны, чтобы вернуть контроль над островом.

Если всё-таки российская армия решила бы вернуть себе контроль над островом, то ей пришлось бы постараться. Хотя в нынешних обстоятельствах этот сценарий маловероятен, ведь украинское побережье защищено западными противокорабельными ракетами, не дающими российскому флоту приблизиться к берегу. Инцидент с крейсером «Москва» лишь придаёт настороженности этому вопросу.

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Контроль Россией острова Змеиный мог бы существенно повлиять на ход украинского наступления, ведь лишил бы военнослужащих возможности наносить удары по Крыму, а это заставило бы военное командование Украины искать альтернативные пути для реализации своих военных амбиций.