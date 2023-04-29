Сегодня ранним утром стало известно, что в микрорайоне Казачья Бухта, располагающегося недалеко от центра Севастополя, зафиксировано возгорание общей площадью 1 000м² и последним классом пожара - четвёртым, то есть самым сложным в тушении. На месте работало 18 пожарных расчётов, 60 штатных сотрудников.
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Как оказалось, в результате удара украинских беспилотников на нефтебазе в Гагаринском районе случился пожар, который удалось потушить только к вечеру того же дня. Изначально утверждалось, что до нефтебазы долетело только два беспилотника, однако позже число сократили до одного. Второй был сбит постовым сотрудником стрелковым оружием. Но и этого хватило, чтобы нанести существенный удар, который привёл к возгоранию четверых резервуаров с нефтью.
Ранее уже была информация, что украинская армия в будущем может использовать беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по Крыму. Конечно, их эффективность гораздо ниже, чем у дальнобойных ракет, но такие Украине поставлять отказываются. К тому же беспилотники дешевле, а пускать их можно роями.