Бывший немецкий канцлер считает свою дипломатическую работу образцовой.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкому изданию ZEIT рассказала, что её не следует винить в происходящих действиях на украинских территориях. Она считает, что сделала всё для препятствования военного конфликта в Украине, но было довольно много тех, кто не был так заинтересован в этом.

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В Офисе президента Украины уже прокомментировали заявление бывшего немецкого канцлера. Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал политику, которую вела Меркель по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе.

По словам украинского чиновника, за Ангелой Меркель стоит ряд вредных для украинцев действий. Во-первых он говорит о роли правительства Меркель в Минском процессе и «Нормандской четвёрке», которую считают не лучшим способом решить обострённую ситуацию на Донбассе. Упоминается и сотрудничество Германии с Россией при Меркель, которая выступала за строительство Северного потока-2.

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Также Ангела Меркель считалась основным противником представления Украине плана действий для вступления в НАТО, которое должны были предоставить на саммите североатлантического альянса в 2008 году. Бывший немецкий канцлер активно препятствовала всем военным поставкам вооружения для украинской армии вплоть до своих последних дней на должности.