Он приводит аналогию с чеченцами, которые таким образом имели рычаги давления в переговорах.

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Исполняющий обязанности командира украинской бригады «Азов» Богдан Кротевич по прозвищу «Тавр» дал интервью изданию The Washington Post, где заявил, что общество имело призрачные ожидания на скорое окончание боевых действий, но они не оправдались, поэтому каждый гражданский должен принять своё участие в боях.

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Он также прокомментировал ситуацию с украинским контрнаступлением, вспомнив первую русско-чеченскую войну, которая закончилась фактической независимостью Чеченской Республики Ичкерии. Конкретно украинский военнослужащий отметил тактику чеченцев по захвату небольших российских городов, чтобы впоследствии использовать их как рычаг давления для возвращения собственных территорий.

Что касаемо ведения боевых действий, «Тавр» говорит, что их бригада будет опираться на опыт 2022 года, а ситуация с осадой «Азовсталь» показала отсутствие безвыходных ситуаций.

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Богдан Кротевич в 2022 году находился на заводе «Азовсталь», откуда был пленён. Уже 21 сентября 2022 года он был освобождён из плена, а после реабилитации продолжил военную службу. По состоянию на 2023 год является временно исполняющим обязанности украинской бригады «Азов»