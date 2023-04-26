По мнению российского дипломата, сначала «накачать» Украину оружием, а потом просить о переговорах - глупо.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после проведённого заседания Совета безопасности Организации Объединённых Наций вышел на разговор с журналистами, где упомянул украинское контрнаступление. Он заявил, что запад будет просить Украину начать переговоры с Россией после проведённых украинской армией наступательных операций.

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Российский дипломат не понимает какую логику преследуют Соединённые Штаты Америки, НАТО и Европейский союз, когда усиленно старается «накачать» Украину оружием, обеспечить ей удачное контрнаступление, а после попросит украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры, называя это «шизофренической логикой»

Он уточнил, что для России главное, чтобы от Украины «не исходило угроз, которые накапливались там в течение долгого времени», а ассоциирующие себя с русским миром украинцы не подвергались дискриминации и истреблению.

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Ранее издание The New York Times предположило, что украинское контрнаступление может начаться уже в мае этого года. Запад рассчитывает, что никаких переносов не будет, а украинская армия достаточно оснащена - заявили в издании.