Министр иностранных дел России Сергей Лавров после проведённого заседания Совета безопасности Организации Объединённых Наций вышел на разговор с журналистами, где упомянул украинское контрнаступление. Он заявил, что запад будет просить Украину начать переговоры с Россией после проведённых украинской армией наступательных операций.
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Российский дипломат не понимает какую логику преследуют Соединённые Штаты Америки, НАТО и Европейский союз, когда усиленно старается «накачать» Украину оружием, обеспечить ей удачное контрнаступление, а после попросит украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры, называя это «шизофренической логикой»
Он уточнил, что для России главное, чтобы от Украины «не исходило угроз, которые накапливались там в течение долгого времени», а ассоциирующие себя с русским миром украинцы не подвергались дискриминации и истреблению.
Ранее издание The New York Times предположило, что украинское контрнаступление может начаться уже в мае этого года. Запад рассчитывает, что никаких переносов не будет, а украинская армия достаточно оснащена - заявили в издании.