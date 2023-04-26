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The New York Times: Украинское контрнаступление начнётся уже в мае
К таким выводам пришли журналисты при анализе имеющейся информации.
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Издание The New York Times сообщает, что украинское контрнаступление может начаться уже в мае. Связано это с ожиданиями запада, из-за которых переносить наступательные операции нельзя, а также приблизительными сроками готовности украинской армии.

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Источники издания утверждают, что Соединённые Штаты Америки и НАТО предоставили большое количество артиллерии и боеприпасов. По крайней мере, официальные лица в Киеве надеются, что этого хватит. Стоит отметить, что проблему дефицита снарядов для работы противовоздушной обороны никто не упомянул.

The New York Times ссылается и на утёкшие в сеть секретные документы Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, где говорится о завершении подготовки 12 бригад численностью 4 тысяч военнослужащих в каждой уже к концу апреля. В документах есть и речь о том, что девять таких бригад обучаются и снабжаются странами-участниками НАТО.

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Бывший заместитель Генерального секретаря НАТО, американский посол в России и Южной Корее Александр Вершбоу считает, что от этого контрнаступления будет зависеть дальнейший исход для украинцев. Если им удастся улучшить ситуацию на поле боя, то они смогут использовать это как рычаг во время мирных переговоров. Издание от себя добавило, что даже в таком случае российский президент Владимир Путин вряд ли отступит от своей позиции и, скорее всего, не пойдёт на уступки.

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#россия #украина #украинское контрнаступление
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