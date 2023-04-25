Генерал-майор армии Соединённых Штатов Америки Уильям-Хартман на международной конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско заявил, что в Украину были отправлены 43 оперативных сотрудника Cyber National Mission Force, действующих от лица Министерства обороны Соединённых Штатов Америки в тесном сотрудничестве с Агентством кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.
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Уильям Хартман отмечает, что в последнее время штаты отправляют всё больше своих оперативных сотрудников по кибербезопасности в различные страны. Всего за последние три года они провели 47 операций в 20 странах, в том числе в Хорватии, Черногории, Эстонии и Албании. Американский генерал уточнил, что киберсилы всегда действовали по приглашению иностранных правительств, то есть Украина сама попросила американцев о помощи.
Американский «киберспецназ» специализируется на проведении оборонительных киберопераций. Основной его задачей является борьба с иностранными хакерами. Правда, можно предположить, что и ответные атаки он также проводит.