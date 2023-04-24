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Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
Каким образом они оказались в стране - непонятно.
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Украинское сообщество Ukraine Weapons Tracker, ссылаясь на имеющиеся фотографии зенитно-ракетных комплексов с оранжевыми ракетами, сообщило об использовании их украинской армии. Цвет пусковых тубусов может указываться на то, что они использовались иорданской армией вплоть.

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Интересно, что в 2017 году Иордания списала имеющиеся 52 зенитно-ракетных комплекса 9К33М3 «Оса-АК» с оранжевыми пусковыми тубусами, 35 единиц из которых были проданы Вооружённым силам Армении. Правда, в таком случае остаётся непонятным каким образом украинская армия получила в своё распоряжение иорданские ракеты, тем более до этого момента не фиксировалось случаев использования украинскими военнослужащими техники или боеприпасов из Иордании. Нужно отметить, что про судьбу оставшихся 17 единиц техники информации нет.

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Ранее используемые Иорданией ракеты 9М33М2 применимы для ЗРК «Оса-АК», однако сама по себе техника устаревшая, тем более эффективнее в боевых действиях себя могут показать снаряды 9М33М3, выпускаемые другой модификацией ЗРК - «Оса-АКМ»

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#украина #армения #иордания #оса-ак
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