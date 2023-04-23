Китай строит реакторы и закупает уран у России.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание The New York Times опубликовало статью, где расписывает ситуацию с наращиванием ядерного потенциала Китая, которое происходит при содействии России. Упоминается, что китайцы планирует строить в 217 километрах от Тайваньского острова ядерный реактор по производству плутония, которые можно использовать при изготовлении ядерного оружия. Однако официальная информация со стороны Пекина отрицает использование реактора в любых целях, кроме мирных.

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Помимо этого китайское Агентство по атомной энергии подписало с российской государственным холдингом «Росатом» договор о долгосрочном сотрудничестве. Отмечается, что только за последние месяцы российская компания поставила китайцам 25 тонн высокообогащённого урана. Допускается, что таким образом страны хотят достигнуть общего ядерного арсенала, превышающего размеры арсенала Соединённых Штатов Америки.

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Стоит напомнить, что в феврале 2023 года Си Цзиньпин подписал проект о расширении китайского ядерного арсенала для сдерживания Соединённых Штатов Америки. Пекин планирует к 2035 году увеличить запас ядерных боеголовок до 900 единиц.