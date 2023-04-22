Но условие остаётся такое же - завершить боевые действия.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники НАТО приняли решение о принятии Украины в качестве участника североатлантического альянса, правда, с прежним условием - завершить боевые действия.

реклама

Столтенберг уточнил, что после окончания боевых действий Украина получит все необходимые «средства сдерживания», с помощью которых предотвратит последующие военные конфликты со стратегическими противниками.

На текущий момент заявление Украины по поводу вступления в североатлантический альянс одобрено большинством стран-участников, но до сих пор нет согласия Соединённых Штатов Америки и ещё ряда стран. Естественно, что когда штаты дадут «зелёный свет» - все остальные участники запросто одобрят Украину в качестве нового члена блока, но для этого нужно завершить боевые действия.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах Украины вступить в НАТО уже летом этого года. По его мнению, такое решение должны принять на саммите в Вильнюсе, так как иного не поймут ни украинцы, ни европейцы, ни жители стран-участников североатлантического альянса.