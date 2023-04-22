Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники НАТО приняли решение о принятии Украины в качестве участника североатлантического альянса, правда, с прежним условием - завершить боевые действия.
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Столтенберг уточнил, что после окончания боевых действий Украина получит все необходимые «средства сдерживания», с помощью которых предотвратит последующие военные конфликты со стратегическими противниками.
На текущий момент заявление Украины по поводу вступления в североатлантический альянс одобрено большинством стран-участников, но до сих пор нет согласия Соединённых Штатов Америки и ещё ряда стран. Естественно, что когда штаты дадут «зелёный свет» - все остальные участники запросто одобрят Украину в качестве нового члена блока, но для этого нужно завершить боевые действия.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах Украины вступить в НАТО уже летом этого года. По его мнению, такое решение должны принять на саммите в Вильнюсе, так как иного не поймут ни украинцы, ни европейцы, ни жители стран-участников североатлантического альянса.