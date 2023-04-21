Аналитический центр Institute for the Study of War опубликовал отчёт, где объяснил причину массовых зачисток в отделениях московской полиции сотрудниками Федеральной Службы Безопасности России. Под удар попало Управление внутренних дел Центрального округа Москвы и некоторые районные отделения.
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По информации организации, все действия предпринимаются для усиления контроля над органами внутренней безопасности. Связано это с тем, что некоторые сотрудники силовых структур передавали информацию украинцам по их запросу.
Institute for the Study of War имеют данные об аресте уже нескольких полицейских. Ситуацию также связывают с отстранениями ряда руководящих лиц в Российской национальной гвардии(«Росгвардия»)
Уточняется, что российское правительство может настаивать на проведении таких мероприятий, чтобы изгнать «чиновников, утративших благосклонность Кремля»
Ранее в ряде российских средств массовой информации писали, что в московской полиции происходят массовые увольнения на фоне проверок Федеральной Службы Безопасности России.