Под удар попали московские отделения полиции.

Аналитический центр Institute for the Study of War опубликовал отчёт, где объяснил причину массовых зачисток в отделениях московской полиции сотрудниками Федеральной Службы Безопасности России. Под удар попало Управление внутренних дел Центрального округа Москвы и некоторые районные отделения.

По информации организации, все действия предпринимаются для усиления контроля над органами внутренней безопасности. Связано это с тем, что некоторые сотрудники силовых структур передавали информацию украинцам по их запросу.

Institute for the Study of War имеют данные об аресте уже нескольких полицейских. Ситуацию также связывают с отстранениями ряда руководящих лиц в Российской национальной гвардии(«Росгвардия»)

Уточняется, что российское правительство может настаивать на проведении таких мероприятий, чтобы изгнать «чиновников, утративших благосклонность Кремля»

Ранее в ряде российских средств массовой информации писали, что в московской полиции происходят массовые увольнения на фоне проверок Федеральной Службы Безопасности России.