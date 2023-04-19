Издание Associated Press сообщило о факте одного из немногих проникновений на территорию Белого дома, являющегося резиденцией американского президента. Виновником оказался ребёнок, который протиснулся через прутья забора.

Секретная служба Соединённых Штатов Америки, специализирующаяся на обеспечении безопасности американских чиновников, обнаружила гуляющего ребёнка на лужайке. Ребёнка вернули в семью, предварительно допросив родителей. Повезло им, что они оказались не русскими, иначе такой безобидный инцидент мог закончиться более интересной историей.

Стоит отметить, что ещё никому не удавалось проникнуть на территории резиденции после увеличения высоты забора вокруг Белого дома до четырёх метров. При этом промежуток между прутьями забора всего 12 сантиметров, так что взрослому человеку не удастся проскользнуть сквозь них.

До работы над забором проникновения в Белый дом являлись не самым редким событием. В сентябре 2014 года мужчина с ножом запросто добегал до главного входа в президентскую резиденцию, а в октябре несостоявшийся скалолаз перелез через двухметровый забор, став объектом искушения для местных собак.