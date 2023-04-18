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Минобороны Украины: США в начале конфликта поставило Украине всего 24 ракеты к M142 HIMARS
Штаты хотели посмотреть как их используют украинцы.
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Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал первую поставку Соединёнными Штатами Америки двух единиц РСЗО M142 HIMARS для украинской армии. Тогда ещё украинские военнослужащие не могли себе позволить более сорока единиц техники с достаточным запасом ракет.

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По словам украинского министра, изначально штаты поставили Украине всего 24 ракеты GMLRS. Объяснялось это тем, что штаты хотели посмотреть, как украинцы смогут эффективно использовать такой малый боезапас. Особенно это было интересно на примере постсоветской страны, которая привыкла использовать артиллерию 152-мм калибра по советской тактике с беспорядочным огнём в надежде поразить цель. Причём изначально американцы не хотели давать ещё больше техники украинцам, называя первостепенной задачей поставку снарядов к ней.

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На текущий момент ажиотаж вокруг M142 HIMARS утих, ведь имеющиеся у украинской армии ракеты могут покрывать лишь близлежащие территории, когда дальнобойные цели поражать пока что нечем. Решением могли бы стать ракеты ATACMS, но поставлять их не хотят.

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#россия #сша #украина #m142 himars #m142
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