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Пригожин заявил о необходимости поставить «жирную точку» и остановить активные боевые действия

Он считает, что российская власть может заявить о достижении необходимых результатов.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал в своём Telegram-канале статью, где задел вопрос продолжающихся боевых действий на украинских территориях. Бизнесмен считает, что необходимо поставить «жирную точку» и остановить активную фазу боёв.

По его мнению, российская власть может спокойно заявить, что достигла тех целей, которые перед собой ставила, закрепившись на подконтрольных территориях и перейдя в оборонительную фазу. Из достижений российской армии он перечисляет нанесение «колоссальных потерь» мужскому населению Украины, запугивание остальной части этого типа населения, расширение зоны контроля над Азовским и Чёрным морем, а также создание сухопутного коридора, ведущего к Крымскому полуострову. Остаётся лишь «намертво» закрепиться на тех территориях, которые уже есть.

Была упомянута необходимость «драматической» паузы, которой если не будет, то украинская армия пойдёт в наступление. При таких обстоятельствах основатель ЧВК «Вагнер» видит необходимость отразить его, после чего перейдя в собственное контрнаступление до Киева, а то и до Польши. Правда, бизнесмен уточнил, что если учесть нынешнюю «динамику и проблематику», то такой исход маловероятен.

Пригожин добавил, что до 24 февраля 2022 года европейские страны жадничали и не давали украинцам даже десять миллионов долларов, сейчас же спокойно выделяют десять миллиардов долларов.

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россия украина пригожин чвк «вагнер»
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