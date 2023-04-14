Не так давно издание The Washington Post опубликовало информацию, ссылаясь на секретные документы Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, где Пентагон не рассчитывает на особые территориальные изменения в пользу украинцев в ходе их весеннего контрнаступления.
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Как пишет издание Politico со ссылкой на свои источники, в Украине недовольны отсутствием веры у американцев к украинским контрнаступательным действиям. Украинские чиновники видят в утечке очередное доказательство того, как штаты недооценивают украинские силы.
Представитель украинского оборонного ведомства в интервью журналистам издания говорит, что по сей день есть чиновники, которые сомневаются в военных шансах Украины, но они ошибаются, так как все их прогнозы не соответствуют действительности.
Ранее Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бёрнс комментировал украинское контрнаступления, сообщая, что на эту карту поставлено очень многое. Он считает, что именно украинское продвижение может сформировать дипломатическую позицию украинцев во время мирного урегулирования конфликта.