Это идёт вразрез с публичными заявлениями американского президента.

Американское издание The Washington Post, ссылаясь на утечку секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, сообщает, что Пентагон не верит в особый успех украинского контрнаступления. Официальные заявления американского президента идут вразрез такому мнению.

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Объясняется это дефицитом боеприпасов и снаряжения, что не даст украинской армии добиться значительного успеха в наступлении. В Пентагоне допускают небольшие территориальные изменения в пользу украинцев, но не выход к Крымскому полуострову путём установления контроля над сухопутным коридором в Запорожской и Херсонской области.

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Правда, вопрос подлинности этих самых «секретных документов» по-прежнему остаётся открытым. В Соединённых Штатах Америки утечкой серьёзно обеспокоены: проводят расследование, брифинги внутри оборонного ведомства, источники авторитетных изданий считают это серьёзным провалом. В то же время украинские власти называют документ дезинформация со стороны России, а некоторые российские эксперты наоборот в этом видят план запада по запутыванию военно-политического командования.