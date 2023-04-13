Директор американского разведведомства считает, что контрнаступление определит дипломатическую позицию Украины.

Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бёрнс заявил, что ближайшие месяцы, речь об ориентировочной дате проведения украинского контрнаступления, являются важными и на карту поставлено очень многое.

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По мнению американского директора разведывательного ведомства, именно контрнаступление сформирует дипломатическую позицию украинцев. Имеется в виду, что в силу возможного успеха наступательных операций, украинские власти смогут получить выигрышные условия для проведения переговоров, отталкиваясь от новых реалий.

Бёрнс отмечает и российские старания, указывая на то, что Путин вместо отступления удвоил усилия российской армии. При этом он придерживается прежней позиции, что Россия не готова к серьёзным переговорам по украинскому вопросу, хотя ситуация тут достаточно простая: украинская сторона готова к переговорам после вывода войск со своих территорий, российская сторона готова к переговорам если не будет никаких условий.

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Уильям Бёрнс подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки должны продолжить военную поддержку Украины, в том числе передавая ей разведывательные данные.