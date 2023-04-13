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На карту поставлено очень многое - ЦРУ США о украинском контрнаступлении
Директор американского разведведомства считает, что контрнаступление определит дипломатическую позицию Украины.
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Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бёрнс заявил, что ближайшие месяцы, речь об ориентировочной дате проведения украинского контрнаступления, являются важными и на карту поставлено очень многое.

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По мнению американского директора разведывательного ведомства, именно контрнаступление сформирует дипломатическую позицию украинцев. Имеется в виду, что в силу возможного успеха наступательных операций, украинские власти смогут получить выигрышные условия для проведения переговоров, отталкиваясь от новых реалий.

Бёрнс отмечает и российские старания, указывая на то, что Путин вместо отступления удвоил усилия российской армии. При этом он придерживается прежней позиции, что Россия не готова к серьёзным переговорам по украинскому вопросу, хотя ситуация тут достаточно простая: украинская сторона готова к переговорам после вывода войск со своих территорий, российская сторона готова к переговорам если не будет никаких условий.

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Уильям Бёрнс подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки должны продолжить военную поддержку Украины, в том числе передавая ей разведывательные данные.

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#сша #украина #цру #бернс
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На карту поставлено очень многое - ЦРУ США о украинском контрнаступлении
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