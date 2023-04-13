К такому выводу пришла команда по анализу цифровых угроз.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что ЧВК «Вагнер» и российские спец. службы стали активно внедряться в геймерские сообщества, располагаемые в Discord. Такое явление обнаружила команда компании по анализу цифровых угроз, которая впоследствии консультировала правительства по этому вопросу.

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По словам американского топ-менеджера, российские спец. службы и ЧВК «Вагнер» используют геймерские каналы для распространения информации. Он упоминает и утечку секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, которая, хоть и с отличающимися версиями иностранных изданий, произошла в Discord.

Associated Press говорят, что документы попали в геймерское сообщество, посвящённое Minecraft, а уже после их нашли журналисты. The Washington Post углубились в этот вопрос и нашли источник - пользователя под никнеймом OG, публиковавшего секретную информацию в канале, посвящённому оружию, военную снаряжению и вероисповеданию.

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На текущий момент Соединённые Штаты Америки не озвучили официальную причину утечки секретных документов. В Пентагоне видели возможным сообщить об этом в течение ближайших 2 - 3 месяцев, но американский президент Джо Байден объявил о скором обнаружении источника утечки.